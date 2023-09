Horner beseft zich dat einde zegereeks onvermijdelijk is

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met een indrukwekkende reeks in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen en werd vorig jaar in Brazilië voor het laatst verslagen. Red Bull-teambaas Christian Horner is trots, maar hij realiseert zich ook dat de zegereeks elk moment ten einde kan komen.

Red Bull is dit seizoen een klasse apart in de Formule 1. De auto van de Oostenrijkse renstal is net iets sneller en betrouwbaarder dan de wagens van de concurrentie, daarnaast is Max Verstappen ook in bloedvorm. De Nederlander is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en verbrak afgelopen weekend in Monza het record van de meeste zeges op rij in de sport. Verstappen heeft nu tien Grands Prix op rij gewonnen.

Wanneer

Red Bull-teambaas Christian Horner is trots op de prestaties van zijn team. De Brit is echter wel realistisch, want hij stelt ook dat aan alles een einde komt. In gesprek met Speedcafe is hij hier goudeerlijk over: "Op een dag zullen wij weer worden verslagen. Dat is onvermijdelijk en het gaat zeker gebeuren. Het is alleen de vraag wanneer het gaat gebeuren. Natuurlijk willen wij dat moment zolang mogelijk uitstellen."

Verwachtingen

Horner is zeer in zijn nopjes met de huidige resultaten, hij stelt grappend dat Red Bull al een extra prijzenkast heeft besteld. De Brit weet daarnaast ook dat iedereen elk weekend naar zijn team kijkt: "Elke weekend nemen de verwachtingen over deze geweldige reeks toe. Als je je beseft dat we dit jaar alle veertien Grands Prix hebben gewonnen, dat we vierentwintig van de laatste vijventwintig races hebben gewonnen en dat we als team winnen, dan is dat een geweldig gevoel. We willen dit momentum graag in handen houden."