Marko reageert op Wolff: "Mercedes is geen serieuze concurrent"

Max Verstappen verbrak afgelopen weekend in Monza het record van de meeste zeges op rij ooit in de Formule 1. Bij zijn werkgever Red Bull Racing was men trots, maar bij concurrent Mercedes reageerde men iets minder positief. Helmut Marko haalt zijn schouders op over die reacties en stelt dat hij niet met Mercedes bezig is omdat het geen serieuze concurrent is.

Voorafgaand het raceweekend zorgde Mercedes-coureur Lewis Hamilton voor ergernis bij Red Bull door te stellen dat zijn teamgenoten altijd beter zijn geweest dan de teamgenoten van Verstappen. De Nederlander haalde zijn schouder hierover op en veroverde op zondag het record. Na de race reageerde Mercedes-teambaas Toto Wolff enigszins geïrriteerd en door te stellen dat dit record alleen maar leuk is voor Wikipedia.

Bij Red Bull Racing wil men niet reageren op de woorden van Wolff. Men wil geen olie op het vuur gooien, maar teamadviseur Helmut Marko is wel fel. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Dit is precies het verschil. Wij kijken naar ons eigen team en we proberen zo goed mogelijk te presteren. We zijn niet met Mercedes bezig zolang ze geen serieuze tegenstander zijn. Wij kijken nu naar onszelf. we gaan ons best doen en we gaan geen verhalen creëren om niets zoals Mercedes dat doet."