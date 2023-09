Wolff legt langdurige contractonderhandelingen Hamilton uit

Vorige week maakte het team van Mercedes bekend dat Lewis Hamilton zijn contract heeft verlengd tot en met 2025. Al maanden ging het om de toekomst van Hamilton en het duurde zeer lang voordat de deal rond was. Mercedes-teambaas Toto Wolff laat weten dat het uitblijven van een overeenkomst niet te maken had stroeve onderhandelingen.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes en hij stak dit jaar nooit onder stoelen of banken dat hij zijn contract wilde verlengen. Toch duurde het maanden voordat er witte rook was. In die periode kwamen er veel geruchten naar buiten over Hamiltons toekomst. Er werd gespeculeerd over een mogelijke overstap naar Ferrari en men vroeg zich ook af waarom het zolang duurde voordat er een nieuwe deal was.

Zomerstop

Mercedes-teambaas Toto Wolff laat echter weten dat er helemaal niets aan de hand was. De Oostenrijkse teambaas stelt dat er geen moeilijke onderhandelingen zijn geweest. In gesprek met de internationale media in Monza sprak Wolff zich uit: "Nee, dat was zeker niet het geval. Over de grote lijnen waren we het al eens ronde juni of juli. Daarna bleef deze kwestie eventjes liggen en natuurlijk kwam de zomerstop er daarna ook nog tussendoor."

Marketing

Wolff geeft wel toe dat er een paar puntjes waren die voor lange onderhandelingen zorgden. De Oostenrijker kan daar wel om lachen en omschrijft de situatie met een vette knipoog: "Uiteindelijk had het eigenlijk vooral te maken met marketing-achtige kwesties, vooral de wat kleinere thema's. Daar was eigenlijk wel wat tijd voor nodig, want soms heb je het er ook over met je advocaten. Ik ben daar natuurlijk best goed in, maar dat geldt voor iedereen!"