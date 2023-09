Wolff moet onder het mes en mist Japanse Grand Prix

Mercedes-teambaas Toto Wolff kende dit jaar een vervelende zomervakantie. De Oostenrijker viel tijdens zijn vakantie van zijn mountainbike en brak daarbij zijn elleboog en raakte ook geblesseerd aan zijn knie. Deze valpartij krijgt nu een staartje waardoor Wolff het Japanse Grand Prix-weekend moet overslaan.

Het team van Mercedes is niet bepaald bezig met een sterk seizoen in de Formule 1, maar in de zomermaanden werd het alleen maar erger voor Wolff. Hij was met familie op vakantie in de bergen toen het misging tijdens een mountainbiketochtje. Wolff ging bergafwaarts toen hij een steen raakte, van zijn fiets viel en daarbij zijn elleboog brak en zijn knie blesseerde. Na de zomerstop was er niet veel meer te zien van het ongeluk, maar Wolff zal wel onder het mes moeten gaan.

Het Oostenrijkse medium OE24 meldt dat Wolff later deze maand zal worden geopereerd aan zijn knie. Bij zijn val heeft hij namelijk zijn kruisband beschadigd. Volgens het medium heeft de operatie gevolgen voor het team van Mercedes. Wolff zal door de operatie niet aanwezig zijn bij de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. In Japan zal hij worden vervangen door Jerome D'Ambrosio. De Belgische oud-coureur is sinds dit jaar werkzaam bij Mercedes en hij staat er goed op bij Wolff.