Russell ziet Monza-chicanes vanwege run-off gebieden graag aangepast worden

De eerste chicane van het Autodromo Nazionale Monza bleek afgelopen weekend hét punt te zijn waar de twintig F1-coureurs fouten maakten. Na het lange rechte stuk vormt de chicane een zware remzone, en vanwege het grote run-off gebied zorgt dat ervoor dat veel coureurs afgelopen weekend de bocht misten en rechtdoor schoten. Mercedes-coureur George Russell ziet daar in de toekomst graag veranderingen tegemoet.

Met een vijfde eindplaats kon George Russell tevreden zijn, maar zijn resultaat ging niet geheel zonder slag of stoot. In een poging om de naar voren stormende Sergio Pérez te counteren, werd Russell in ronde twintig naar binnen gebracht. Met zijn poging om de Red Bull-coureur te undercutten, had Russell de pitstraat uitrijdend maar één taak: een bloedsnelle outlap rijden.

Maar zijn missie om voor Pérez te blijven, werd door collega Esteban Ocon moeilijk gemaakt. In een dappere poging om meteen na zijn pitstop aan de Alpine-coureur voorbij te komen, nam Russell risico. Te veel, blijkt achteraf, want Russell schoot in rechtdoor in de eerste chicane, waardoor hij Ocon weliswaar inhaalde, maar vervolgens wel een straf van vijf seconden aan zijn broek kreeg.

Reflecterend op de gebeurtenis vertelt Russell: "Ik wist dat ik mijn outlap moest maximaliseren. Ik zat naast Ocon toen ik de pitstraat uitkwam, en wist dat als ik achter hem kwam te zitten, mijn kansen om de anderen (Pérez) te undercuttten in rook zouden opgaan. Ik ging heel agressief bocht één in, wetende dat het risico aanwezig was dat ik de bocht zou kunnen missen. En dat is wat er gebeurde."

Russell wist uiteindelijk als vijfde de finishvlag te zien, en al terugkijkend op de race zegt hij in de toekomst graag het een en ander in de eerste chicane aangepast te zien: "Met Monza is het altijd een beetje jammer, aangezien je met de run-off gebieden altijd een soort gratis kans hebt om met je fouten weg te komen. Vooral als je met anderen in gevecht bent. Dus daar zou ik graag wat veranderingen in willen zien."