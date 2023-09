Wolff maakt zich niet druk om record Verstappen: "Leuk voor Wikipedia"

Max Verstappen verbrak vandaag in Monza het record van de meeste Grand Prix-zeges op rij. Verstappen won zijn tiende race op rij en was na afloop enorm trots, dat gold ook voor zijn team Red Bull Racing. Mercedes-teambaas Toto Wolff haalt zijn schouders op en stelt dat het leuk is voor Wikipedia.

Red Bull Racing is bezig met een oppermachtig seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in 2023 gewonnen, de laatste tien races werden dus gewonnen door Verstappen. Hij kwam vorige week in Zandvoort al op gelijke hoogte met Sebastian Vettel en verbeterde dat record vandaag op het iconische circuit van Monza. Bij de concurrentie van Mercedes kijkt men er naar met gemengde gevoelens.

Mercedes was zelf jarenlang dominant in de Formule 1, maar moest het vandaag doen met een bijrol. Teambaas Toto Wolff is dan ook kribbig in gesprek met Sky Sports: "Onze situatie was een beetje anders omdat we twee jongens hadden die met elkaar vochten. Ik weet niet of hij zich druk maakt op records, maar voor mij zijn dit soort cijfers niet belangrijk. Het is leuk voor Wikipedia. Volgens mij leest niemand zulke dingen."