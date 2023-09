Verstappen onthult: "Er was een klein probleempje met de auto"

Max Verstappen schreef vandaag geschiedenis in Monza. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won zijn tiende Grand Prix op rij en was wederom veel sneller dan zijn rivalen. Na een openingsfase waarin hij het duel aanging met Carlos Sainz, volgde een eenzame wedstrijd. Verstappen onthult echter hij een onbekend probleempje had met zijn auto.

Verstappen startte de race op de tweede plaats achter polesitter Carlos Sainz. De twee coureurs vochten in de openingsfase een intens duel uit om de koppositie. Sainz bleek sneller te zijn dan gedacht en dwong Verstappen daarmee elke keer tot het staken van diens inhaalpogingen. Verstappen moest iets anders bedenken en dwong daarna de Spanjaard in een foutje. Hierdoor kon Verstappen erlangs en won hij.

Sterke race

Na afloop van zijn recordbrekende race glunderde Verstappen van oor tot oor. Zij tiende zege op rij belandt in de recordboeken, maar hij moest er wel hard voor werken. Na de race sprak hij zich hierover uit in gesprek met zijn landgenoten van Viaplay: "Het was gewoon weer een sterke race van ons. Het was lastig om in te halen, puur omdat ze heel erg veel topsnelheid hadden. Toen we eenmaal op kop lagen ging het heel erg goed."

Probleempje

In de slotfase leek het er toch nog eventjes op dat er iets niet aan de haak was met de Red Bull-bolide van Verstappen. Hij kreeg over de boordradio te horen dat hij zijn rondetijden moest aanpassen omdat er iets 'urgents' aan de hand was. Na afloop sprak Verstappen zich hierover uit: 'We hadden een klein probleempje met de auto. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Ik had natuurlijk genoeg voorsprong, dus toen kon ik rustig naar huis rijden."