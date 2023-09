Vasseur trots op onderlinge Ferrari-duels: "Wel een vreemd gevoel"

Het team van Ferrari speelde eindelijk weer een positieve hoofdrol in een race. Voor de ogen van de eigen Tifosi in Monza vocht Carlos Sainz eerst om de zege met Max Verstappen en daarna om de derde plaats met zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Teambaas Frédéric Vasseur geeft toe dat dit een vreemd gevoel was.

De Ferrari-coureurs mochten in Monza overduidelijk voor hun eigen kansen gaan. Ze lieten de Red Bull-coureurs werken voor hun geld, Sainz maakte het Verstappen bijvoorbeeld heel erg moeilijk tijdens de eerste ronden. Daarna ging hij de strijd aan met Sergio Perez alvorens hij ook Leclerc tegenkwam. Tot en met de laatste ronde vochten de twee Ferrari-mannen een stevig duel uit dat uiteindelijk geen kleerscheuren opleverde.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakte zich dan ook niet al te veel zorgen over de duels tussen de twee coureurs. De Fransman geeft wel toe dat hij het spannend vond. In gesprek met Sky Sports is hij duidelijk: "Dit was zeker een beetje een raar gevoel, maar zoals je weet ben ik een groot voorstander van ze laten racen. Het gaf mij een geweldig gevoel. Ik zei wel tegen ze dat ze geen risico mochten nemen. Dat is wel altijd iets relatiefs, maar ik waardeer de laatste paar rondjes en ik hoop dat de fans hebben genoten."