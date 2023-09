Horner prijst Verstappen: "Geweldige prestatie voor het hele team"

Max Verstappen heeft vandaag geschiedenis geschreven in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won zijn tiende Grand Prix op rij, geen enkele andere coureur heeft dan ooit voor elkaar gekregen. Na afloop van de race in Monza toonde teambaas Christian Horner zich een trotse man.

Verstappen begon de Grand Prix van Italië op de tweede plaats en moest zijn meerdere erkennen in de Spanjaard bij de start. Sainz gaf Verstappen daarna een lastige middag. Rondenlang duelleerden de twee coureurs met elkaar totdat Sainz een foutje maakte in de eerste bocht. De Spaanse coureur verremde zich en Verstappen rook bloed. Hij zette zijn wagen naast de Ferrari van Sainz en passeerde hem in de volgende bocht. De zege kwam daarna op geen enkel moment in gevaar.

Sainz

Na afloop van de race was Red Bull-teambaas Christian Horner een extreem trotse man. De Britse teambaas deelde zijn emoties met zijn landgenoten van Sky Sports: "We moesten het vandaag op de moeilijke manier doen. De Ferrari's waren vandaag echt snel. Carlos verdedigde alsof zijn leven er vanaf hing. Max moest de inhaalactie inzetten en daarna kon hij een gat slaan. Hierdoor won Max zijn tiende race op rij en dat is een geweldige prestatie."

Werknemers

Horner is van mening dat het record een geweldige prestatie is voor het gehele team van Red Bull. De teambaas deelt zijn complimenten uit: "Dit is een geweldige prestatie van het hele team. De Formule 1 is de grootste teamsport in de hele wereld en elk teamlid heeft zijn of haar werk goed uitgevoerd. Deze zege komt door iedereen die bij Red Bull werkt, iedereen heeft geweldig werk geleverd. Dat wij hier mogen winnen, is reusachtig."