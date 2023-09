Perez moet even bijkomen: "Veel moeilijker dan we hadden verwacht"

Sergio Perez maakte vandaag het Red Bull-feestje compleet in Italië. Op het circuit van Monza kwam de Mexicaan als tweede over de streep achter zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez moest er flink voor vechten en hij was na afloop dan ook trots op zijn race op het Italiaanse asfalt.

Perez moest vlak na de start eerst proberen om langs George Russell te komen. De Mexicaan ging daarna op jacht naar de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Het leverde een enorm spannende strijd op waarbij Perez er alles aan deed om voorbij de Spanjaard en de Monegask te komen. Leclerc werd het eerste slachtoffer van Perez en na meerdere rondes duelleren wist hij uiteindelijk ook Sainz te passeren.

Na afloop reageerde Perez zeer blij op zijn prestatie. Hij feliciteerde zijn recordbrekende teamgenoot Verstappen en samen reden ze de pits in. Vlak daarna sprak hij zich uit in gesprek met interviewer van dienst Nico Rosberg: "Dit is het maximale wat we vandaag hadden kunnen bereiken. Het was heel erg moeilijk om andere auto's in te halen, veel moeilijker dan we hadden verwacht. Het was insane, want ik verloor veel van mijn banden. Uiteindelijk wisten we allebei de Ferrari's voorbij te steken."