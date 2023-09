Recordbreker Verstappen in de wolken: "Dit had ik nooit verwacht"

Max Verstappen heeft vandaag de geschiedenisboeken herschreven. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef in Monza zijn tiende Grand Prix op rij op zijn naam, iets wat nog nooit iemand is gelukt. Verstappen was na afloop trots, maar gaf ook aan dat hij dit nooit had verwacht.

Verstappen begon de race op de tweede plaats en moest bij de start zijn meerdere erkennen in polesitter Sainz. Na een intens duel wist hij er dan toch langs te komen. Hij reed simpel weg bij de Spanjaard en maakte verder geen enkele fout. De tiende zege op rij kwam eigenlijk op geen enkel moment in gevaar. Terwijl er achter hem flink werd gestreden door zijn concurrenten, bracht Verstappen zijn Red Bull-bolide thuis.

Onmogelijk

Na afloop van de race was er veel vreugde bij de Red Bull-ploeg. Sergio Perez maakte er een 1-2tje van en de Mexicaan deelde in de vreugde. Verstappen wist niet helemaal wat er was gebeurd en sprak zich na afloop uit in gesprek met interviewer van dienst Nico Rosberg: "Ik had nooit verwacht dat dit mogelijk was, maar we moesten er vandaag wel hard voor werken. Dat maakte het trouwens wel veel leuker."

Sainz

Verstappen vocht rondenlang een duel uit met Ferrari-coureur Carlos Sainz. Verstappen vreesde zelfs eventjes voor een zege, maar achteraf heeft hij louter positieve woorden over voor het duel: "We hadden echt goede snelheid, maar meer mensen hadden dat. Het was moeilijk om in de buurt te komen, dus ik moest hem wel in een foutje dwingen. Gelukkig maakte hij daarna een remfout. Ik moest kalm blijven en mijn moment afwachten."