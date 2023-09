Verstappen vreest niet voor tifosi: "Het zijn geen hooligans"

Max Verstappen kan vandaag in Monza zijn tiende Grand Prix op rij winnen. Het zou een recordzege zijn voor Verstappen, maar het is de verwachting dat hij vandaag stevige concurrentie gaat krijgen. Ferrari oogde sterk in de kwalificatie en Carlos Sainz start de race dan ook op pole position. Ondanks dat het een thuisrace is voor Ferrari, wil Verstappen ze gewoon verslaan.

Verstappen staat momenteel op negen zeges op rij, een record dat hij deelt met Sebastian Vettel. Als Verstappen wint, heeft hij dat record dus alleen in handen. Om tot het record te komen, moet hij wel afrekenen met de Ferrari's. De Tifosi zullen hun coureurs toejuichen en Verstappen wil dat feestje dus gaan verpesten. Vorige week op Zandvoort gaf Fernando Alonso grappend aan dat hij het oranjefeestje niet wilde verpesten, Verstappen heeft dat soort gevoelens niet.

Ondanks de aanwezigheid van de Tifosi en de kansen voor Ferrari, wil Verstappen gewoon voor de zege gaan. In gesprek met de internationale media wordt hij geconfronteerd met de woorden van Alonso: "Zo denk ik niet. Ik ben hier alleen om te winnen en dan zien we wel wat er gebeurt als ik het circuit verlaat! De fans steunen Ferrari natuurlijk en vanzelfsprekend willen ze altijd een rode auto zien winnen, maar ze zijn ook verstandig. Het zijn geen hooligans, dus het is allemaal wel oké."