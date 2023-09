Sainz gaat voor de zege: "Ik denk dat ik het kan"

Carlos Sainz pakte gisteren in de kwalificatie op het circuit van Monza de pole position. De Spaanse Ferrari-coureur liet de aanwezige Tifosi juichen en hij wil dat feestje vandaag een vervolg geven. Hij weet dat het moeilijk gaat worden, maar toch geeft hij aan dat hij voor de zege wil gaan.

Sainz versloeg topfavoriet Max Verstappen en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc in de zeer spannende kwalificatie. De verschillen tussen de drie coureurs waren zeer klein en het was dan ook van belang om geen enkel foutje te maken in de sessie. Sainz kwam als beste uit de bus, al het hele weekend presteert hij sterk. De Spaanse coureur was in twee van de drie vrije trainingen ook al de snelste.

Vandaag wil hij ook in de race goed voor de dag gaan komen. Red Bull Racing heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen, maar op de persconferentie voor de top drie is Sainz wel positief over een zege: "Ik denk dat het kan. Ik denk dat niets onmogelijk is, vooral omdat we op de eerste plek starten. Als ik een goede start heb, dan ga ik er alles aan doen om voor Max te blijven. Ik weet dat Red Bull dit jaar in alle races overduidelijk de snelste was, ze gaan er alles aan doen om erlangs te komen. Maar, er kan altijd iets gebeuren. We kunnen een goede dag hebben en dat voor de zege gaan."

Goede score Leclerc

