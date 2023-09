Lawson droomt van eerste punten: "Blij met de verbeteringen"

Liam Lawson werkt dit weekend zijn eerste volledige raceweekend af in de Formule 1. De Nieuw-Zeelandse vervanger van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri kwam gisteren in de kwalificatie aardig voor de dag. Lawson was tevreden en durft zelfs al te dromen van WK-punten.

Lawson moest vorige week in Zandvoort last minute in de AlphaTauri-bolide stappen. Daniel Ricciardo had bij een crash in de tweede vrije training zijn middenhandsbeentje gebroken en hij kan voorlopig niet meer in actie komen. Lawson is zijn voorlopige vervanger en hij heeft in Monza nog geen stap verkeerd gezet. In de kwalificatie bereikte hij Q2 en eindigde hij uiteindelijk op de twaalfde plaats.

Lawson zal de race van vandaag slechts één plekje achter zijn teamgenoot Yuki Tsunoda starten. De Nieuw-Zeelander heeft goede hoop op punten en hij spreekt zich uit in een persbericht van AlphaTauri: "We kwamen met beide auto's zeer dichtbij Q3. We konden zeker doorgaan naar die sessie, maar jammer genoeg schoot Alonso vlak voor mij van de baan waardoor er grind op mijn racelijn lag. Maar goed, het zou sowieso krap zijn geworden. Ik ben blij met deze verbeteringen en ik weet zeker dat er meer in het vat zit. We hebben een goede start positie en ik ben positief over punten voor het team."