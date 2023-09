Wolff reageert op uitspraken Hamilton: "Deel van de fun"

De woorden van Lewis Hamilton blijven de gemoederen in de Formule 1 flink bezighouden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zorgde met zijn uitspraken voor rollende ogen bij het team van Red Bull Racing. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff moet men het niet te serieus nemen.

Hamilton verlengde eerder deze week zijn contract bij Mercedes waarna hij zich in de media veelvuldig uitsprak over de Formule 1. Hij haalde uit naar Max Verstappen en hoe er over de Nederlander wordt geschreven. Hamilton is van mening dat het narratief in de media veel te overdreven is en dat zijn teamgenoten altijd beter zijn geweest dan de coureurs die naast Verstappen reden bij Red Bull.

Verstappen zelf reageerde redelijk luchtig door te stellen dat Hamilton 'jaloers' is. Hamiltons teambaas Toto Wolff reageerde tegenover de internationale media op de zaak: "Ten eerste, de coureurs vinden het leuk om elkaar te prikken. Je kan ook zeggen dat Lewis met wereldkampioenen heeft gereden. Hij heeft te maken gehad met Fernando Alonso, Jenson Button en tegen Nico Rosberg. Ik wil niemands prestaties bagatelliseren, want Max presteert echt geweldig. Maar goed, dit soort dingen is deel van de fun."

Goede score Leclerc

