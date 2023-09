Russell verklapt: "Ik moest Lewis de hele sessie een tow geven"

Het team van Mercedes was in de Italiaanse kwalificatie op het circuit van Monza overduidelijk de derde renstal. Ferrari en Red Bull Racing waren veel sneller dan dat resulteerde in een vierde en een achtste tijd voor Mercedes. Opvallend genoeg was George Russell de snelste van de Mercedessen.

In Monza is het slipstreamen een groot wapen. De baan in Italië is razendsnel en hoge snelheden kunnen seconden schelen aan het einde van de sessie. Ook bij het team van Mercedes kwam deze boodschap binnen. De twee coureurs George Russell en Lewis Hamilton kwam regelmatig in een paartje naar buiten en ze gaven elkaar een tow. Russell sloot de kwalificatie af als vierde terwijl Hamilton niet verder kwam dan plek acht.

Na afloop bleek dat dit een opvallend gegeven was, want Russell deelt opvallende informatie met de rest van de wereld. De Britse Mercedes-coureur sprak na afloop namelijk met zijn landgenoten van Sky Sports en daar deelde hij iets: "Ik heb Lewis vrijwel de hele sessie een tow gegeven. Elk weekend wisselen we de keuze van wie er als eerste en wie er als tweede de baan op mag gaan. Hij mocht kiezen en hij wilde als tweede de baan op komen dit weekend."