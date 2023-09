Vasseur juicht niet te vroeg: "Morgen is de belangrijkste dag"

Het team van Ferrari beleefde een geweldige kwalificatie op het thuiscircuit van Monza. De Italiaanse renstal greep met Carlos Sainz de pole position en noteerde met Charles Leclerc de derde tijd. Even moesten beide coureurs vrezen voor een straf, maar dat liep met een sisser af. Frédéric Vasseur blijft dan ook achter zijn keuze staan.

Op het razendsnelle circuit van Monza is slipstreamen één van de meest gebruikte tactieken tijdens de kwalificatie. Ook Ferrari wilde deze tactiek gaan toepassen in de kwalificatie, maar beide coureurs reden in Q1 langzamer dan de maximale rondetijd die door de wedstrijdleiding werd gecommuniceerd. Er volgde geen straf en dat betekent dat Ferrari morgen een goede kans heeft om Verstappen te verslaan.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was na afloop van de kwalificatie op het circuit van Monza een tevreden man. De Franse teambaas sprak zich over het slipstreamen uit bij Sky Sports: "Dit is een goede stap. Het is de eerste stap, maar niet de belangrijkste stap. Morgen is zeker de belangrijkste dag. Ik weet nog steeds zeker dat het resultaat met slipstreamen beter is. Je ziet zeker en voordeel van slipstreamen op de rechte stukken, maar je hebt ook een nadeel. Max deed het zonder de slipstream. Dit was gewoon de juiste keuze."

Goede score Leclerc

Heb jij vertrouwen in een goede score van Charles Leclerc voor de ogen van de Ferrari-fans op Monza? Zet in bij Jack's en scoor net als Leclerc!