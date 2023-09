Leclerc kan leven met derde tijd: "Kan mij niet beter voelen"

Het team van Ferrari kende een zeer sterke kwalificatie op het thuiscircuit van Monza. Carlos Sainz greep de pole position en zijn teamgenoot Charles Leclerc noteerde de derde tijd. Leclerc had het graag beter gedaan, maar de derde tijd in Monza bezorgde hem ook een grote glimlach.

Leclerc gold voorafgaand het weekend als de grote uitdager van Max Verstappen. De Monegaskische Ferrari-coureur pakte eerder al in Azerbeidzjan pole en is tot nu toe de enige Ferrari-coureur die dit seizoen op het podium heeft gestaan. Toch was het dus zijn teamgenoot Carlos Sainz die er met de snelste tijd vandoor ging. Bij Leclerc was er geen teleurstelling zichtbaar toen hij naar de Tifosi wuifde.

Na afloop van de kwalificatie meldde Leclerc zich op het rechte stuk, maar eerst kreeg hij zijn moment van respect van de aanwezige fans. Bijna onverstaanbaar begon hij zijn gesprek met interviewer van dienst Davide Valsecchi: "Ik kan mij nu niet beter voelen met de Tifosi hier. Ik ben natuurlijk wel een beetje teleurgesteld, want ik wilde zelf natuurlijk de snelste tijd neerzetten. Maar het feit dat Carlos de snelste tijd rijdt is natuurlijk geweldig voor Ferrari. Hij presteert het hele weekend al geweldig. Ik kreeg hier alles voor elkaar dus ik ben heel erg blij."

Goede score Leclerc

