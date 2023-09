Verstappen blij met tweede plaats: "Morgen gaan we voor de zege"

Max Verstappen start de Italiaanse Grand Prix van morgen vanaf de eerste startrij. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur noteerde de tweede tijd en werd nipt verslagen door Carlos Sainz. Terwijl de Tifosi juichte voor de pole van hun Ferrari-man Sainz, was Verstappen tevreden met zijn kwalificatie.

Verstappen wist voorafgaand de kwalificatie dat hij een fikse tegenstand van de Ferrari's kon verwachten. In de kwalificatie merkte hij al snel dat de Italiaanse renstal een echte tegenstander was. Voor het eerst dit seizoen kon het publiek zich opmaken voor een duel tussen twee teams. In het derde gedeelte van de kwalificatie was Verstappen net iets langzamer dan Sainz, waardoor de tweede plaats zijn plekje werd.

Na afloop van de kwalificatie was er geen teleurstelling merkbaar bij Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was ijzig kalm toen hij sprak met interviewer van dienst Davide Valsecchi: "Het ging wel goed, ik denk dat we een aantal goede aanpassingen hebben gedaan vergeleken met gisteren. Je zag tijdens deze kwalificatie dat de verschillen heel erg klein waren. Ik ben dan ook blij met de tweede tijd. Morgen gaan we gewoon weer voor de zege, normaal gesproken hebben we namelijk altijd wel een snelle auto in de race."