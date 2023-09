Verstappen niet tevreden: "Zitten zeker verbeteringen in het vat"

Max Verstappen kende een wisselvallige vrijdag op het circuit van Monza. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was in de eerste vrije training nog de snelste man, maar kende in de tweede vrije training vooral veel frustratie. Verstappen laat weten dat er nog veel meer in het vat zit voor Red Bull Racing.

Verstappen kan dit weekend het record van de meeste Grand Prix-zeges op rij gaan verbreken. Vorige week kwam hij op gelijke hoogte met Sebastian Vettel en dit weekend wil hij zijn tiende zege op rij gaan pakken. De eerste stapjes naar dat succes verliepen nog niet helemaal naar wens. Verstappen klaagde in de tweede vrije training steen en been over het verkeer en hij had gehoopt op een betere kans om het circuit te lezen.

Vleugelstanden

Na afloop geeft hij eerlijk toe dat er nog een aantal dingetjes beter konden. De Nederlander legt uit waarmee Red Bull bezig was in gesprek met Verstappen.com: "We hebben met verschillende vleugelstanden gereden en we moeten gaan kijken wat het beste werkt. Dat kan lastig zijn hier op Monza. Ik had het denk ik iets beter kunnen doen. Ik was nog aan het finetunen tussen de snelle en de langzame bochten. Ik heb er vertrouwen in dat dit goedkomt. Het was lastig om in de tweede vrije training overal een goed beeld van te krijgen, dus we hebben nog wat werk te doen."

Verbeteringen

In die tweede vrije training meldde Verstappen zich regelmatig op de boordradio met allerlei klachten. Zo gaf hij aan dat hij last had van verkeer, dat hij nog meer rondjes wilde rijden en dat hij de baan niet kon lezen. Verstappen: "Tijdens mijn snelle ronde werd ik wat opgehouden in de tweede sector en tijdens de lange run kon ik niet echt veel rondjes rijden, dus dan krijg je geen compleet beeld. Maar qua longruns was dat voor iedereen gewoon hetzelfde. Er zitten zeker nog verbeteringen in het vat."