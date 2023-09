Verstappen ontvangt fikse boete na afloop van VT2

Max Verstappen kende een wisselvallige vrijdag op het circuit van Monza. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was de snelste in de eerste vrije training, maar kon geen goede tijd noteren in de tweede vrije training. Na afloop van de training ontving hij ook nog eens een fikse boete.

De stewards zagen namelijk dat Verstappen de regels in de pitlane had overtreden. Twintig minuten voor het einde van de sessie reed Verstappen namelijk met een snelheid van 84,8 kilometer per uur door de pitlane terwijl de maximumsnelheid hier op 80 kilometer per uur ligt. Dat is tegen de regels en de stewards gaven Verstappen dan ook de gebruikelijke straf: een geldboete. Verstappen moet 500 euro betalen.