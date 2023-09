Hamilton vindt teamgenoten Verstappen zwak: "Die van mij zijn altijd beter geweest"

Afgelopen donderdag werd bekend dat Lewis Hamilton zijn contract bij Mercedes heeft verlengd. De Britse zevenvoudig wereldkampioen ligt nu tot en met 2025 onder contract bij de Duitse renstal. Ook zijn teamgenoot George Russell heeft een nieuw contract getekend. Hamilton is daar blij mee en hij stelt dat hij altijd betere teamgenoten heeft gehad dan Max Verstappen.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes, daarvoor reed hij sinds 2007 voor het team van McLaren. Bij Mercedes heeft Hamilton nog maar drie verschillende teamgenoten gehad. Eerst vormde hij een duo met zijn rivaal Nico Rosberg, daarna met Valtteri Bottas en nu dus met Russell. In dienst van McLaren streed Hamilton met wereldkampioenen Fernando Alonso en Jenson Button naast zich. Ook Heikki Kovalainen was twee jaar lang Hamiltons teamgenoot.

Narratief

Hamilton is van mening dat zijn teamgenoten altijd veel minder onder druk hebben gestaan, dan de teamgenoten van Verstappen. Sergio Perez ontvangt nu bijvoorbeeld regelmatig kritiek. In gesprek met Sky Sports is Hamilton hier nogal fel over: "Er heerst nu een narratief in de media. Weet je, toen ik een halve seconde sneller was dan Valtteri, toen schreven ze niet hetzelfde als ze tegenwoordig doen als Max zes tienden sneller is als Perez. Het wordt nu veel meer opgeblazen."

Teamgenoten

Hamilton vindt het niet zo vreemd dat er minder over zijn verschillen met zijn teamgenoten werd geschreven. De Brit stelt namelijk dat Verstappen nooit zulke sterke teamgenoten heeft gehad: "Persoonlijk vind ik dat Valtteri, en eigenlijk al mijn teamgenoten, sterker is dan de teamgenoten die Max heeft gehad. Jenson, Fernando, Valtteri, George, Nico, ik heb zoveel teamgenoten gehad. Deze jongens waren allemaal zeer consistent en Max heeft nog niet tegen dat soort coureurs gereden."

