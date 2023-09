Verstappen onthult nieuw helmdesign

Max Verstappen heeft in Monza zijn nieuwe helmontwerp aan de wereld getoond. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zal gaan rijden met een helm met een retrolook. De helm toont veel gelijkenissen met de helm waarmee zijn vader Jos vroeger in de Formule 1 heeft gereden. De leeuw op de bovenzijde mag vanzelfsprekend niet ontbreken.

Verstappen zal vanaf dit weekend gaan rijden met het nieuwe helmdesign. Hij geeft aan dat er maanden aan is gewerkt en dat de bekende V-lijnen in dit ontwerp zijn aangepast. Voor Verstappen is dit een belangrijk gegeven omdat het doet denken aan de helmen van zijn vader Jos en aan de designs waarmee Verstappen zelf in de karts rondreed. Nu is het ontwerp weer terug en zal hij in ieder geval het seizoen ermee gaan afmaken.

We’ve been working on this one for a while..🖌️ Back to where it all started with my retro helmet 🙌



Scale models are available for pre-order on 👉 https://t.co/AWctz8DhAz pic.twitter.com/QWy0D8M8Ra