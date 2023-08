Verstappen hekelt kwalificatie-experiment: "Ik houd niet van dit soort dingen"

Dit weekend krijgen de Formule 1-coureurs wederom te maken met een alternatief kwalificatieformat. In Monza wordt namelijk weer geëxperimenteerd met de zogenaamde Alternative Tyre Allocation. Dit format valt zeker niet bij iedereen in de smaak, Max Verstappen snapt namelijk niet waarom er wordt gespeeld met het format van de kwalificatie.

Dit seizoen wordt er gewerkt met drie verschillende kwalificatieformats. Bij de meeste raceweekenden wordt er gewerkt met het normale format, maar tijdens sprintweekenden maakt men gebruik van ander format met een kwalificatie op zaterdag en een korte kwalificatie op zaterdagochtend. Tijdens een paar raceweekenden, zoals dit weekend in Monza, wordt er gewerkt met een format waarbij de coureurs in de sessies verplichte bandencompounds moeten gebruiken.

Max Verstappen is geen fan van deze zogenaamde Alternative Tyre Allocation. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is ook kritisch op bijvoorbeeld de sprints. Vanuit Monza sprak Verstappen met Bloomberg en daar stak hij zijn ergernis niet onder stoelen of banken: "Ik houd niet van dit soort dingen. Als iets goed werkt, waarom moet je er dan aan gaan sleutelen? We voeren deze discussie de hele tijd. Wat mij betreft is het goed om het zo te houden als het is, want ik vond het kwalificatieformat altijd heel leuk."