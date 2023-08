Hongerige Hamilton: "We gaan door met het najagen van onze dromen"

Na maanden vol speculatie en bijzondere geruchten heeft Mercedes vandaag onthuld dat Lewis Hamilton tot en met 2025 voor het team blijft racen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen rijdt al sinds 2013 voor Mercedes en wil gaan jagen op nieuwe successen. Hij geeft aan enorm hongerig te zijn en dat hij nieuwe successen wil gaan boeken met Mercedes.

Hamilton kwam in 2013 over van het team van McLaren. In dienst van Mercedes werd hij zes keer wereldkampioen en veroverde hij meerdere enorm records. In 2020 werd hij voor het laatst wereldkampioen en in 2021 won hij voor het laatst een Grand Prix. Sindsdien is de achterstand van Mercedes op Red Bull Racing alleen maar gegroeid en is het niet meer vanzelfsprekend dat Hamilton op het podium staat.

Dromen

Hamilton tekent toch gewoon een nieuwe tweejarige deal. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is enorm hongerig en spreekt zich uit in een persbericht van Mercedes: "We dromen elke dag van het zijn van het beste team en het laatste decennium stond daarvan in het teken. Je komt niet zomaar aan kop terecht, je hebt er commitment, hard werk en toewijding voor nodig. Het is een eer dat we een plekje hebben verdiend in de geschiedenisboeken met dit team."

Dromen najagen

Mercedes werd van 2014 tot en met 2021 elk jaar constructeurskampioen en werd tot en met 2020 ook elkaar jaar wereldkampioen bij de coureurs. Nu staat Hamilton alweer eventjes droog, maar dat betekent niet dat hij ongemotiveerd is: "We zijn nooit hongeriger geweest om te winnen dan nu. We hebben van alle successen en alle tegenslagen veel geleerd. We gaan nu door met het najagen van onze dromen. Het maakt niet uit hoe zwaar de uitdaging zal zijn, we zullen weer gaan winnen."