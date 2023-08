Leclerc mikt op zege: "Verstappen kan worden verslagen"

Het team van Ferrari rijdt dit weekend in Monza een thuisrace. De iconische Italiaanse renstal wil schitteren voor eigen publiek, maar ze weten ook dat Max Verstappen en Red Bull Racing momenteel haast onverslaanbaar zijn. Charles Leclerc blijft hoopvol en stelt dat hij Verstappen kan verslaan.

Het team van Ferrari is niet bepaald bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Italianen hebben het moeilijk en staan momenteel slechts vierde in het constructeurskampioenschap. Ze hebben een achterstand van ruim 300 (!) punten op koploper Red Bull Racing en de pole position van Charles Leclerc in Azerbeidzjan was tot nu toe hun beste resultaat. Toch blijft men wel dromen van successen.

Leclerc wil dit weekend scoren voor de ogen van de Ferrari-fans. De Monegaskische coureur beleefde afgelopen weekend in Zandvoort een tegenvallende race, maar wil daar in Monza verandering in brengen. In gesprek met Sky Sports is hij verrassend positief: "Max Verstappen kan verslagen worden, dat hebben we vorig jaar bewezen. Natuurlijk is het gat momenteel best groot en kunnen we dat dit seizoen niet dichten. Maar, elke keer als ik het vizier van mijn helm voor mijn ogen laat zakken, geloof ik er gewoon weer in."