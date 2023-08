Berger adviseert Perez: "Zoek een ander team"

Het team van Red Bull Racing heerst momenteel in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de concurrentie, maar toch moet men elk weekend vooral rekenen op Max Verstappen. Hij is de overduidelijke kopman terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez het lastiger heeft. Gerhard Berger stelt dat het voor Perez beter is om een andere werkgever te zoeken.

Verstappen gaat momenteel met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Nederlander is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en verbreekt record na record. Verstappen heeft tot nu toe negen Grands Prix op rij gewonnen en hij wil deze reeks dit weekend in Monza gaan uitbreiden. Perez blijft ver achter en heeft tot nu toe alleen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan gewonnen.

Klasse apart

Veel kenners zijn dan ook kritisch op de prestaties van Perez. Oud-coureur Gerhard Berger wijst vooral naar de successen van Verstappen. In gesprek met Speedweek is hij duidelijk: "Als Max een rivaal zou hebben, dan was het gat iets kleiner. Momenteel maken Max en de auto nog het verschil. Max is gewoon een klasse apart. Zijn voorsprong is zo groot dat zijn concurrenten alleen dichterbij kunnen komen als ze zelf een sterke set-up hebben en die van Red Bull niet ideaal is. Maar, zelfs dan is Max ijzersterk."

Ander team

Berger is dan ook van mening dat Perez weinig kan doen aan zijn forse achterstand op Verstappen. De Oostenrijker heeft dan ook een duidelijk advies voor Perez: "Bij Perez ligt het echt niet aan een mentaal iets. Hij is een normale, goede coureur met een exceptioneel talent als teamgenoot. Als Sergio slim is, dan gaat hij opzoek naar een ander team waar hij zijn performance kan laten zien. Hij zal nooit in staat zijn om Max consequent te verslaan."