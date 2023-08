Verstappen hoopt op droge race op Monza: "Dat zou fijn zijn"

Slechts één week na de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort, gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de race op het circuit van Monza. Max Verstappen kan hier het record van de meeste zeges op rij gaan verbreken. Verstappen heeft veel zin in de race en hij is vooral blij dat de weerradars vooralsnog geen regen voorspellen.

Verstappen won afgelopen weekend in Zandvoort zijn negende Grand Prix op rij. De Red Bull Racing-coureur evenaarde hiermee het record van Sebastian Vettel, de Duitser zette deze reeks neer in 2013. Tien jaar later kan Verstappen dit record dus gaan verbreken, hij geldt dan ook als de grote favoriet voor de zege op het iconische circuit van Monza. Hijzelf blijft ijzig kalm onder de druk.

Autosporthistorie

Verstappen heeft vooral veel zin in de Italiaanse Grand Prix. De Nederlander is fan van de Italiaanse fans en hij kan dan ook niet wachten om weer achter het stuur te stappen. In zijn vooruitblik deelt hij zijn complimenten uit: "Dit land heeft veel autosporthistorie, dus het is altijd goed om daar te racen. Monza is een snel circuit, je bereikt hier hele hoge topsnelheden. Dat is dus iets heel anders dan Zandvoort, waar wij recent nog hebben gereden."

Droog

Verstappen kan dus zijn tiende Grand Prix op rij gaan winnen. De druk zal weer immens groot zijn, maar Verstappen maakt zich daar niet zo druk om: "Het wordt interessant om te zien hoe we hier presteren. Het wordt dit weekend heel belangrijk om zoveel mogelijk topsnelheid te generen en tegelijkertijd goed op de banden te letten. De weersvoorspellingen zien er droog uit en het zou fijn zijn om voor de verandering een weekend zonder regen te hebben! Met negen zeges op rij hoop ik de reeks voort te zetten, maar we zullen zien."