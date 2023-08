Schumacher geeft toe: 'De tijd begint te dringen' om nieuw F1-contract te vinden

Het heeft er alle schijn van dat het een lastige taak voor Mick Schumacher zal worden om zijn weg terug naar de Formule 1 te vinden. De Duitse jongeling werd eind vorig jaar aan de kant gezet door Haas F1, en ziet voor 2024 zijn kansen op een comeback steeds kleiner worden.

Mick Schumacher staat sinds de start van dit F1-seizoen langs de zijlijn, al heeft hij sinds zijn ontslag bij Haas als Mercedes-reservecoureur een alternatieve optie gevonden om toch een voet binnen de deur van de koningsklasse te kunnen hebben.

Wat populariteit betreft blijft de topsport ook bovenaan het lijstje staan van coureurs, en zodoende zal het een lastige taak voor Schumacher worden om volgend jaar alweer terug op de grid te staan. Tegenover Sky Germany reflecteert de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher over zijn situatie: "Ik ben er nog steeds druk mee bezig. De tijd begint te dringen, maar uiteindelijk is het enige wat ik kan doen om de tijd goed te gebruiken."

Schumacher vond een reddingsboei in de vorm van het Formule 1-team van Mercedes, waar hij als reservecoureur voor de Duitse renstal fungeert. Zijn aanstelling als de vervanger voor Lewis Hamilton of George Russell in het geval van nood laat het vertrouwen van teambaas Toto Wolff in zijn pupil zien:

"Hij verdient het om op de F1-grid te staan. Als je de Formule 2 en 3-kampioenschappen wint, dan heb je veel potentie", laat Wolff tegenover Motorsport-total weten.

Wat kansen voor 2024 betreft lijken Alfa Romeo en Williams kanshebbers om Schumacher aan te nemen. Beide teams hebben nog geen bevestigd rijdersduo voor volgend seizoen, al werd eerder deze maand het gerucht gedeeld dat Williams-teambaas James Vowles aan zijn huidige coureurs vasthoudt, en dat de algehele verwachting is dat Zhou Guanyu, die tot nu toe zijn potentie hier en daar heeft kunnen laten zien, een contractverlenging bij Alfa Romeo aangeboden zal krijgen.