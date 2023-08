Leclerc 'kan niet wachten' om in veelbelovende 2024-auto te racen.

De F1-coureur die nu al met smart naar volgend seizoen uitkijkt, is Charles Leclerc. De Monegask is geen tevreden man na het besturen van de SF23-bolide van Ferrari, maar meent al goede signalen van de technische afdeling te hebben gekregen over de auto van volgend jaar. Zodoende kan Leclerc niet wachten om te zien of de beloftes vanuit Maranello tot waarheid getransformeerd kunnen worden.

Op een kletsnat Zandvoort was de scharlakenrode formulewagen van Charles Leclerc en Carlos Sainz al kwispelend te zien. De SF23-bolide van Ferrari bleek ook in de Noord-Hollandse duinen niet haar volledige potentie te kunnen ontgrendelen, en na een crash voor de eerstgenoemde coureur in kwalificatie en een moeizame Grand Prix op de zondag, kijkt het rijdersduo uit naar Monza.

Maar ook verder in de toekomst kunnen beide Scuderia-rijders met vertrouwen vooruitkijken. Volgens Enrico Cardile, werknemer bij de aerodynamische afdeling van Ferrari, zullen bij de auto van volgend jaar alle problemen die de huidige auto, de SF23, momenteel heeft, opgelost zijn. Zo zou de 2024-auto geen evolutie, maar een revolutie van aerodynamica zijn.

Op de interesse van Formula1.com of er al iets over de auto van volgend seizoen gezegd kan worden, antwoordt Cardile: "Nog niet heel veel, maar ik kan al wel zeggen dat de auto heel anders dan die van dit jaar wordt. Toen we de SF23 ontwikkelden, realiseerden we ons dat er wat beslissingen tijdens het design waren gemaakt die niet goed waren – ze hinderden de verdere ontwikkelen van de auto namelijk te veel."

"De auto van volgend seizoen zal geen evolutie van haar voorganger zijn, zoals we dat ook in de eerdere jaren deden, maar zal het juist een gloednieuwe auto worden. Dat betekent een ander chassis met een ander design en een andere achterkant, om zo onze aero-afdeling meer de ruimte te geven om de auto verder te ontwikkelen. Wat ons betreft is het kraakhelder waar we de fouten met deze auto gemaakt hebben. We weten wat we moeten doen", zijn de duidelijke woorden van Cardile.

In antwoord op de veelbelovende woorden van Cardile, reageert Leclerc enthousiast: "Dat is goed om te horen en ik kan natuurlijk niet wachten. Ik moet eerst dit seizoen nog af zien te maken, maar we kunnen momenteel maar in één richting opgaan, omdat de auto momenteel heel lastig is om te besturen. Het is extreem lastig om op de limiet te zitten", concludeert Leclerc.