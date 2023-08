Verstappen ontvangt vervangende Hongaarse trofee

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen en Lando Norris goede vrienden zijn. De twee coureurs stonden naast elkaar op het podium in Hongarije, maar Norris stootte wel per ongeluk Verstappens winnaarstrofee om. Het bedrijf dat de bekers heeft gemaakt begon al snel met de bouw van een nieuwe beker en Verstappen heef die nu in ontvangst mogen nemen.

Verstappen en Norris stonden naast elkaar op het Hongaarse podium, maar Norris was tijdens de podiumceremonie iets te enthousiast. Hij stootte de trofee van Verstappen om en het kostbare ding lag in stukken. Het bedrijf achter de Hongaarse bekers, Herendi, beloofde Verstappen een vervangende beker. CEO Atilla Simon heeft de nieuwe trofee nu aan Verstappen gegeven. Norris was ook aanwezig bij de 'prijsuitreiking' en grapte direct over de staat van de beker.