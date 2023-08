Alonso grapt: 'Dacht aan move op Max bij herstart, maar dan kon ik circuit niet verlaten'

De eerste race van de tweede seizoenshelft bleek een uitstekend resultaat voor Fernando Alonso in petto te hebben. Na een aantal lastige laatste Grands Prix voor de zomerstop, wist de Spanjaard in de Noord-Hollandse duinen een P2-finish op naam te schrijven. Bij de late herstart op Zandvoort zat Alonso echter nog wel na te denken om een inhaalactie op koploper Max Verstappen in te zetten, maar na wat rationele gedachten hield hij zich toch maar in, zo grapt hij na afloop van de race.

Een extreme regenval laat tijdens de Nederlandse Grand Prix betekende dat het F1-veld vanwege de rode vlag de pitstraat in moest druppelen. De raceleiding vond de weersomstandigheden te gevaarlijk, waardoor de Nederlandse Grand Prix voor enige tijd stillag.

Op het moment dat de condities van circuit Zandvoort weer veilig genoeg waren, en na een tweetal rondes achter de safety car afgewerkt te hebben, kon leider Max Verstappen voor de ogen van duizenden fans de race via een rollende start weer vervolgen. P2-coureur Fernando Alonso had echter een uitstekende herstart te pakken, waardoor hij het momentum kreeg om na te gaan denken over een inhaalactie op Verstappen bij bocht één. Maar, tot een daadwerkelijke move kwam het niet. Alonso legt uit:

"Dit is een heel speciaal circuit, met alle fans en de energie die er in de lucht hangt, dus je bent altijd extreem gefocust. Ik dacht eraan om een actie bij Verstappen in bocht één te maken, maar daarna kwam het in me op dat ik dan misschien het circuit niet kon verlaten, dus besloot ik maar om rustig op de tweede plaats te blijven", grapt Alonso.

"Twee jaar geleden, toen deze race voor het eerst in het moderne tijdperk werd gehouden, had ik nooit gedacht dat ik ooit op het podium van Zandvoort zou staan, simpelweg omdat ik (toen) niet in de positie zat om daarover na te denken. En vandaag zal het heel speciaal worden om het podium met Max (Verstappen) en Pierre (Gasly) te delen", liet Alonso na de race weten.