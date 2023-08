Vasseur houdt hoop en wijst naar flinke herstructurering

Het team van Ferrari kende in Zandvoort wederom een teleurstellende raceweekend. De Italiaanse renstal kon niet meekomen met de top van het veld en blunderde wederom opzichtig tijdens de pitstops. Met de Italiaanse Grand Prix voor de deur, maakt men zich in Italië aardig wat zorgen. Teambaas Frédéric Vasseur wil de noodtoestand nog niet uitroepen.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz zullen het Nederlandse raceweekend waarschijnlijk snel willen vergeten. Vrijwel het hele weekend worstelden ze met de auto en in de kwalificatie en de race liep alles in de soep. Leclerc crashte in de kwalificatie en viel in de race uit nadat zijn auto beschadigd was geraakt. Sainz kwam als vijfde over de streep, maar hij maakte op geen enkel moment kans op een betere klassering.

De tegenvallende resultaten van Ferrari zorgen voor veel zorgen in Italië. Met de thuisrace op het circuit van Monza voor de deur, wil men verbetering zien. Teambaas Frédéric Vasseur is sinds begin dit jaar in functie, maar hij wil zijn voorgangers niet afvallen in gesprek met Sky Italia: "We moeten zo goed mogelijk presteren met wat wij tot onze beschikking hebben. Ik vind niet dat dit te maken heeft met de erfenis van mijn voorgangers. We verbeteren ons en we trekken veel nieuwe mensen aan. We weten ook dat we ons systeem moeten herstructureren."