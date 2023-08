Ralf Schumacher voorspelt exit Perez: "Zijn dagen bij Red Bull zijn geteld"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort op zijn naam. Hij versloeg hier wederom zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan had het weer lastig en hij maakte een paar foutjes. Ralf Schumacher heeft medelijden met Perez en denkt dat zijn dagen bij Red Bull zijn geteld.

Perez greep in Zandvoort al vroeg de leiding nadat hij als één van de eerste voor de inters koos. Verstappen kwam daarna heel snel dichterbij en haalde Perez in bij de tweede reeks pitstops. Perez leek op weg te zijn naar de tweede plaats, maar tijdens de tweede regenbui ging het mis. Hij spinde in de Tarzanbocht, raakte de muur bij het inrijden van de pitlane en reed vervolgens te hard door de pits. Hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden en hij werd als vierde geklasseerd.

Afspraken

Oud-coureur Ralf Schumacher leeft mee met Perez. De Duitser stelt dat Perez voor de zoveelste keer de fout in ging in het huidige seizoen. In zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports spreekt Schumacher zich uit: "Ik denk dat zijn dagen bij Red Bull geteld zijn. Helmut Marko staat niet bekend om zijn warme omgang met Perez. Ik denk dat Perez als persoon hier niet goed mee om kan gaan, dat verklaart ook die fouten. Hij zag er het hele weekend nogal chagrijnig, teleurgesteld en afwezig uit. Ik denk dat er al afspraken zijn gemaakt over een vertrek aan het einde van het seizoen."

Verstappen

Schumacher denkt dan ook dat Verstappen uiteindelijk zal beslissen wie zijn teamgenoot bij Red Bull wordt. De Sky Sports-analist ziet Lando Norris als een goede kanshebber: "Die twee lijken goede vrienden van elkaar te zijn. Ik denk dat Verstappen uiteindelijk zal gaan beslissen wie zijn teamgenoot is. Dat is ook niet raar. Dat was al zo met Senna en mijn broer had dit recht ook. Als een coureur zoveel bijdraagt aan het succes van het team, dan denk ik dat het goed is dat je meebeslist over je teamgenoot."