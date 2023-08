Verstappen onthult geheim: "Ik wist dat het heel interessant was"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort op zijn naam. Het was alweer zijn negende zege op rij en daarmee evenaarde hij het record van Sebastian Vettel. Verstappen geeft aan dat hij veel heeft geprofiteerd van een trucje dat hij zichzelf heeft aangeleerd in Azerbeidzjan.

Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Miami alle Grands Prix gewonnen in de Formule 1. Eerder in het seizoen werd hij in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan verslagen door zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Verstappen werd in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe voor het laatst verslagen door Perez. Maanden later geeft de Nederlander aan dat hij in Bakoe veel heeft geleerd.

Lessen leren

Na afloop van zijn zege op het circuit van Zandvoort geeft Verstappen aan hoe belangrijk de Azerbeidzjaanse Grand Prix voor hem was. In gesprek met de internationale media spreekt hij zich uit: "Ik heb veel van die race in Bakoe geleerd als je kijkt naar wat ik met de auto kan doen en hoe ik die kan afstellen. Ik heb die race niet gewonnen, maar in die race heb veel verschillende dingen uitgeprobeerd en heb ik veel verschillende tools aangewend."

Interessant

Verstappen heeft de vruchten geplukt van de Azerbeidzjaanse Grand Prix. De Red Bull-coureur is er opvallend spraakzaam over, maar hij wil niet zeggen wat hij precies heeft geleerd: "Het verklaart waarom ik tijdens die bewuste race misschien wat wisselvallig reed, maar op een gegeven moment kwam ik in een goed ritme met wat ik had gevonden in de auto. Helaas vroeg ik iets te veel van de banden, maar ik wist wel dat het interessant was voor de komende races. Uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat ik dat in de races daarna ook heb toegepast."