Horner maakte zich zorgen: "Ik schreeuwde tegen GP"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort op redelijk eenvoudige wijze op zijn naam. De enige momenten waarop zijn zege echt in gevaar kwam, vonden plaats tijdens de twee grote regenbuien. Verstappen en zijn team Red Bull Racing timeden de pitstops echter goed. Teambaas Christian Horner haalde opgelucht adem.

Tijdens de eerste ronde van de Nederlandse Grand Prix begon het ineens te regenen. Meerdere coureurs maakten direct een pitstop, maar Verstappen reed nog een rondje door. Uiteindelijk kon hij de koppositie overnemen van zijn teamgenoot Sergio Perez bij de volgende series pitstops. Toen het in de slotfase van de race weer ging regenen, wilde Verstappen in eerste instantie nog niet naar binnen komen. Het begon echter zo hard te regenen, dat hij al snel van mening veranderde.

Het zorgde voor een aantal opvallende radioberichten tussen Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase. Red Bull-teambaas Christian Horner zat naast Lambiase en hij vreesde even voor de zege van Verstappen. In gesprek met Motorsport.com laat Horner weten hoe het eraan toe ging aan de pitmuur: "We wisten niet helemaal zeker wat het weer ging doen. Zou het bij een paar druppeltjes blijven en weer overwaaien? Uiteindelijk schreeuwde ik naar GP: 'Haal Max nu naar binnen!'"