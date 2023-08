Koninklijke complimenten voor Verstappen: "Wat een ambassadeur voor ons land"

Max Verstappen schreef gisteren zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort op overtuigende wijze op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur hield het hoofd koel in de wisselende omstandigheden en gaf de leidende positie na de rommelige openingsfase niet meer uit handen. Ook koning Willem-Alexander kwam superlatieven te kort.

Verstappen stond het hele weekend in het middelpunt van de aandacht. De regerend wereldkampioen werd toegejuicht door tienduizenden fans, werd in zijn eentje vooraan gezet bij het volkslied en kreeg vlak voor de race ook nog bezoek van de koninklijke familie. Het leek hem allemaal niets te doen, hij bleef zeer kalm en hij maakte geen fout in de regen. Na een vrij late bandenwissel naar de inters, vocht hij zichzelf weer terug naar de koppositie.

Tijdens de podiumceremonie stond koning Willem-Alexander met zijn gezien vlak onder het ereschavot. De koning was enorm trots en deelde die emoties na afloop met de Telegraaf: "Wát een ambassadeur voor ons land is Max. Het is ook geweldig wat de andere mensen die dit mogelijk hebben gemaakt, hebben neergezet. Zo'n geweldig festijn met naast het racen ook allerlei muziek en ander spektakel. Dan komt bijna iedereen ook nog op de fiets of met het openbaar vervoer. Nederland is een voorbeeld voor de rest van de wereld."