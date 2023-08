Horner bevestigt: Ricciardo rijdt niet in Monza

Daniel Ricciardo miste afgelopen weekend de Nederlandse Grand Prix. De Australische AlphaTauri-coureur brak tijdens de tweede vrije training zijn middenhandsbeentje en werd voor de rest van het weekend vervangen door Liam Lawson. Christian Horner laat weten dat Ricciardo sowieso ook de Italiaanse Grand Prix van volgende week mist.

Het is momenteel nog hoogstens onduidelijk wanneer Ricciardo weer achter het stuur kan kruipen. De Australiër werd op zondag geopereerd in Barcelona en is nu begonnen met zijn herstelproces. Op het circuit van Zandvoort werd hij vervangen door Liam Lawson, de kans is groot dat Lawson ook volgende week weer in actie komt. Aangezien een team per seizoen maximaal vier coureurs mag inzetten, zal de Nieuw-Zeelander of de eerder ontslagen Nyck de Vries gaan rijden.

Ricciardo zal in ieder geval niet in actie komen. Het komt voor niet veel mensen als een verrassing, maar Red Bull-teambaas Christian Horner heeft het nu bevestigd. In gesprek met de BBC geeft Horner een update over de situatie bij het zusterteam: "Het was een redelijk simpele ingreep. Voor Daniel draait het nu volledig om zijn herstel. Voor een normaal mens duurt de herstelperiode een paar maanden, voor een autocoureur is het meestal wat korter. We zullen zien hoe zijn herstel gaat, maar hij rijdt zeker niet in Italië."