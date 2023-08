Wat viel op tijdens de Grand Prix van Nederland?

Gisteren werd de wereld getrakteerd op een zeer chaotische Nederlandse Grand Prix. Er gebeurde van alles op het circuit van Zandvoort. De regen zorgde meerdere keren voor chaos en spektakel en Max Verstappen liet zijn landgenoten op de tribunes juichen. GPToday.net zet een aantal van de opvallendste zaken op een rijtje.

Liam Lawson had vrijdagochtend niet verwacht dat hij om zondag aan de start zou staan van één van de meest chaotische Grands Prix van het jaar. De jonge Nieuw-Zeelander werd aangewezen als de vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo, hij kreeg direct het hele pretpakket voor zijn kiezen. Na een natte kwalificatie, hoopte hij om een race zonder al te veel gekkigheden. Zijn wens kwam niet uit, want het werd een enorme chaos.

Al na een half rondje begon het met regenen en Lawson maakte een foutje in de pitlane. Hij blokkeerde Kevin Magnussen en kreeg een tijdstraf van tien seconden. Lawson leek bij zijn debuut met een flinke achterstand laatste te worden, maar toen de regen en de rode vlag arriveerden in de slotfase, hield hij zijn hoofd koel. Hij werd als dertiende geklasseerd en hield daarmee een viertal ervaren coureurs achter zich. Hij versloeg ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en dat stemt de Red Bull-top vast tevreden.

Max Verstappen

Terwijl Lawson tijdens zijn debuutrace kennismaakte met de Formule 1, maakte de Formule 1 weer eens kennis met de enorme overmacht van Max Verstappen. De Nederlander reed voor de ogen van tienduizenden landgenoten, een legertje BN'ers en koning Willem-Alexander naar de zege. Het ging met speels gemak, hij liet zich niet druk maken door de regen en de rode vlag en hij had al helemaal geen last van zijn teamgenoot Sergio Perez.

Perez koos een rondje eerder voor de inters waardoor hij Verstappen inhaalde, maar de Nederlander nam de koppositie over door een simpele strategische keuze van Red Bull. Zijn voorsprong op de concurrentie was zo groot, dat hij bij zijn volgende pitstops de leiding gewoon in handen hield. Bij de herstart maakte Verstappen geen enkel foutje en de zege kwam geen enkel moment in gevaar. Volgende week in Monza kan hij zijn tiende Grand Prix op rij winnen, iets wat nog nooit is gebeurd in de Formule 1.

Het team van Mercedes begon hoopvol aan het raceweekend in Zandvoort. Lewis Hamilton loofde Amsterdam en voelde zich goed en ook Toto Wolff had goede hoop op een goed resultaat. Na de kwalificatie was de stemming direct weer wat minder positief. George Russell had weliswaar de derde tijd neergezet, maar Hamilton had Q3 niet eens bereikt.

In de race moesten Russell en Hamilton de schade herstellen. Het gevoel was goed, want men was ervan overtuigd dat de Mercedes het tempo van de directe tegenstanders kon bijhouden. Toen het begon te regenen ging het van kwaad tot erger bij Mercedes. Russell en Hamilton werden op het verkeerde moment naar binnen geroepen en dat zorgde ervoor dat ze allebei in het achterveld rondreden. Hamilton herstelde de schade en kwam als zesde over de streep, Russell werd aangetikt na de rode vlag en kwam als allerlaatste over de streep.