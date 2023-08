Boze Wolff gromt: "We gokten compleet verkeerd"

Het team van Mercedes beleefde een race om snel te vergeten in Zandvoort. Lewis Hamilton kwam nog als zesde over de streep, maar verder viel het tegen voor de Duitse formatie. In de openingsfase liep de strategie in de soep en teambaas Toto Wolff ziet dan ook geen reden om tevreden te zijn.

Mercedes begon de race met veel zelfvertrouwen, maar toen het na een half rondje begon te regenen ging het op strategisch vlak helemaal mis. Lewis Hamilton startte als enige op de mediums en moest dus al snel kiezen voor de inters. Teamgenoot George Russell verloor door het gedoe in de pitlane ook heel veel tijd. Beide coureurs reden hierdoor in het achterveld rond en moest zich naar voren vechten.

Hamilton deed dat, maar Russell verloor veel tijd na contact met Lando Norris. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft aan dat hij allesbehalve tevreden is. In gesprek met Sky Sports laat Wolff dat duidelijk weten: "Ik denk dat wij echt veel te lang door bleven rijden. We gokten compleet verkeerd en dat is jammer aangezien de auto heel erg snel was. Daarna moesten we echt op zoek gaan eerherstel. Ik zou liever een snelle auto hebben en een matig resultaat, ook al doet dat pijn. Dit is jammer, het resultaat is verschrikkelijk."