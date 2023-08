Horner genoot van Verstappen-show: "Voor ons heel speciaal"

Max Verstappen bezorgde zijn team Red Bull Racing vandaag de zege op het circuit van Zandvoort. De Nederlander liet zijn landgenoten op de overvolle tribunes juichen. Na een enorm chaotische race kwam hij letterlijk en figuurlijk bovendrijven als winnaar. Teambaas Christian Horner was een apetrotse man.

Red Bull gold voorafgaand het raceweekend als de enige favoriet voor de zege. De Oostenrijkse renstal is al het hele seizoen enorm dominant en dat lieten ze in de Nederlandse Grand Prix weer zien. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez leken een 1-2tje te gaan pakken, maar regen en pech voor Perez gooide roet in het eten. Verstappen won wel en evenaarde daarmee het record van de meeste zeges op rij van Sebastian Vettel.

Na afloop van de race was teambaas Christian Horner dan ook zo trots als een pauw. De Brit glom en nam de felicitaties van de koninklijke familie in ontvangst. In gesprek met Sky Sports deelde hij zijn vreugde: "Max heeft geweldig werk geleverd. Hij reed echt geweldig. De verwachtingen waren hoog, dat zag iedereen. Als je hem op de grid zag, hij hield zichzelf echt in de zone. Het is enorm indrukwekkend en dat evenaart hij ook nog eens het record van Vettel. Voor ons is het heel speciaal dat we dit record twee keer pakken."