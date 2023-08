Alonso trots: "De auto vloog vandaag"

Na een aantal podiumloze races, mocht Fernando Alonso in Zandvoort weer het ereschavot betreden. De Spaanse Aston Martin-coureur hield het hoofd koel in de regen en leek na de herstart zelfs nog eventjes Max Verstappen aan te vallen. Dat plannetje mislukte, maar de tweede plaats zorgde voor een grote glimlach.

Alonso vocht zich in de chaotische openingsfase van de race al snel naar voren. Hij wist zich door de regen heen te vechten en vond zichzelf daarna terug op de derde plaats achter de Red Bulls. Na het geklungel van Perez vlak voor de rode vlag en diens tijdstraf, hoefde Alonso zich niet meer druk te maken. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen maakte geen domme fouten meer en mocht weer eens naar het podium.

Na afloop van de race werd Alonso toegejuicht door de aanwezige fans. De Spaanse coureur meldde zich na wat microfoon problemen bij interviewer van dienst Giedo van der Garde: "Het was een intense race, maar in deze natte omstandigheden waren we sterk. We maakten misschien één rondje te laat een pitstop, maar de auto vloog echt vandaag. In deze omstandigheden heb je een auto nodig waarop je kan vertrouwen en dat was ook het geval. Het wordt speciaal om op dit podium te staan, het is een speciaal circuit."