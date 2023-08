Verstappen verovert Zandvoort: "Kippenvel bij het Nederlandse volkslied"

Voor de derde keer op rij heeft Max Verstappen zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort gewonnen. Dit keer kreeg Verstappen het zeker niet cadeau, hij kreeg te maken met regen, zonneschijn en een rode vlag. Toch hield hij het hoofd koel en klapte hij daarna zijn handen stuk voor het aanwezige publiek.

Verstappen gold voorafgaand de Nederlandse Grand Prix als de grote favoriet voor de zege. Hijzelf wilde vanzelfsprekend niet te vroeg juichen aangezien hij wist wat er nog aan zat te komen. De Red Bull Racing-coureur verloor de leiding bij de start na een paar regendruppels, maar nam deze na de volgende reeks pitstops weer over. Verstappen hield daarna het hoofd koel en kwam als winnaar over de streep.

Trost

Hij evenaarde hiermee het record van de meeste zeges op rij, dat hij nu dus deelt met Sebastian Vettel. Nadat hij de felicitaties van koning Willem-Alexander in ontvangst nam, sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Giedo van der Garde: "Dit is geweldig. Het weer maakte het niet makkelijk om de juiste beslissingen te nemen, maar ik ben echt enorm trots vandaag. Ik had al kippenvel bij het volkslied voor de race."

Fans

Verstappen genoot de gehele race van de tienduizenden fans op de tribunes rondom het circuit van Zandvoort. Hij bedankte hen na afloop dan ook en hij ontving een enorm applaus terug: "Zelfs met de regen bleven de fans de hele tijd juichen. De sfeer hier is echt geweldig! Ik ga nu nog eventjes genieten van het weekend, dat is altijd wel een beetje moeilijk. De druk is er altijd en ik ben blij dat we hebben gewonnen."