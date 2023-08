Horner hoopt op snel herstel Ricciardo: "Hij is enorm gefrustreerd"

De Grand Prix van Nederland gaat vandaag van start zonder Daniel Ricciardo. De Australische AlphaTauri-coureur brak vrijdag tijdens de tweede vrije training zijn middenhandsbeentje en moet onder het mes. Christian Horner leeft mee met Ricciardo en geeft aan dat het herstel misschien wel eens sneller kan gaan dan verwacht.

Ricciardo crashte vrijdag tijdens de tweede vrije training in de derde bocht. Hij hield het stuur te lang vast waardoor hij zijn hand blesseerde. Al snel werd duidelijk dat hij niet kon racen. Liam Lawson werd aangesteld als vervanger en het lijkt erop dat hij in de komende races ook in actie zal komen. Ricciardo zal immers niet binnen een week herstellen van de breuk en volgende week staat de Italiaanse Grand Prix weer op het programma.

Singapore

Ook bij Red Bull Racing leeft men mee met Ricciardo. De Australiër is officieel gezien door Red Bull uitgeleend aan de zusterrenstal. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft dan ook veel medelijden met Ricciardo. In gesprek met Sky Sports spreekt Horner zich uit: "Hij is het meest gefrustreerd door het feit dat hij eigenlijk net weer zijn mojo had gevonden, nu staat hij alweer aan de zijlijn. Hij heeft waarschijnlijk de Grand Prix van Singapore als doel gesteld voor een comeback."

Herstel

De Grand Prix van Singapore staat gepland op 17 september, wat dus zou betekenen dat Ricciardo pijlsnel moet herstellen. Horner heeft goede hoop: "Hij is inmiddels naar Barcelona vertrokken, waar hij vandaag zal worden geopereerd. Aangezien de breuk heel clean is, is dat enkel om de pols goed te zetten. Normaal gesproken is er een herstelperiode van 10 tot 12 weken, maar we weten dat deze gasten niet normaal zijn. Ze herstellen heel snel. Hoelang het precies gaat duren? Dat weet niemand."