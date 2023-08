Perez wijst naar foute keus Red Bull: "Strategie was niet goed"

Sergio Perez kende een teleurstellende kwalificatie in Zandvoort. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam niet verder dan de zevende tijd en was een dikke seconde langzamer dan zijn teamgenoot, en polesitter, Max Verstappen. Perez gaf na afloop aan dat het teleurstellende resultaat werd veroorzaakt door een mislukte strategie.

Perez wilde in Zandvoort gewoon weer gaan meestrijden om de beste resultaten. De Mexicaanse coureur kon zijn teamgenoot Max Verstappen aardig bijhouden in de vrije trainingen, maar zakte in de kwalificatie door het spreekwoordelijke ijs. In de wisselende omstandigheden was hij voortdurend wat langzamer dan Verstappen en in de allesbeslissende derde sessie was hij nergens te bekennen. De zevende tijd was dan ook niets meer dan een teleurstelling.

Perez was na afloop niet de vrolijkste man van het Formule 1-veld. Hij wees echter een keuze van zijn team aan als de oorzaak van de tegenvallende kwalificatie. In gesprek met Motorsport.com legt hij het uit: "De kwalificatie werd aardig wat verstoord en hierdoor brachten we veel tijd door in de pitlane. De zon kwam er ook nog eens bij, al was het moeilijk in te schatten hoe droog het was. Toen we naar buiten kwamen, maakten we een fout met de strategie door voor twee snelle rondjes te gaan. We vroegen hierdoor te veel van de band. Zoals altijd weet je pas na de sessie wat de beste strategie is."

