Hamilton stelt teleur: "Mijn banden werden te warm"

Lewis Hamilton was de grootste tegenvaller van de kwalificatie in Nederland. De Britse Mercedes-coureur worstelde al in het eerste kwalificatiegedeelte en viel vervolgens af in Q2. De dertiende tijd was niet waarop hij had gehoopt, Hamilton geeft zelf wil in de race zijn fouten goed maken.

Hamilton was na afloop van de eerste twee vrije trainingen nog positief gestemd. Hij voelde zich goed in de auto en droomde zelfs eventjes van een aanval op de Red Bull van thuisfavoriet Max Verstappen. In de natte kwalificatie kon echter op geen enkel moment meestrijden met de concurrentie, hij worstelde met de regenbanden en kwam niet verder dan de dertiende plaats. Zijn teamgenoot George Russell reed de derde tijd.

Na afloop van de kwalificatie was Hamilton realistisch. Hij wist dat er niet meer inzat en focust zich nu volledig op de Grand Prix van morgen. In gesprek met Sky Sports legt hij het uit: "Ik reed aan het einde twee snelle rondjes en toen werden mijn banden te warm, hierdoor kon ik mij niet verbeteren in de laatste ronde. Hopelijk kunnen we ons in de race verbeteren als de auto wat zwaarder is. Het is geen makkelijke baan om in te halen, maar morgen is een nieuwe dag en ik ga mijn best doen."