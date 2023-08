Russell trots op derde plaats: "Dit wordt een leuke race"

De kwalificatie op het circuit van Zandvoort was zeer spannend. De weersomstandigheden veranderde de hele tijd en veel coureurs gingen als de brandweer. George Russell kwam op het juiste moment bovendrijven en reed de derde tijd. Hij was daar enorm tevreden mee.

Russell stond niet hoog op het favorietenlijstje bij veel volgers en kenners. De Mercedes zag er aardig uit, maar hun concurrenten leken iets beter voor de dag te komen. Lewis Hamilton viel op pijnlijke wijze af in Q2 en de druk lag daarna op de schouders van Russell. De Brit deed daarna niets verkeerd en noteerde de derde tijd. Russell was als een kind zo blij en deelde zelf ook wat complimentjes uit.

Na afloop van de kwalificatie was Russell vooral blij dat hij zijn kwalificatievorm weer heeft gevonden. In gesprek met interviewer van dienst David Coulthard sprak hij zich uit: "Het rondje was goed. We hebben het altijd lastig als het crossover-punt wordt bereikt. Als we van inters naar de slicks gaan, dan hebben we de tijd nodig om de banden op temperatuur te krijgen. We weten dat ons zwakste punt op zaterdag ons sterkste punt op zondag is. Het wordt een leuke race. Max zal wegrijden en naar het publiek gaan zwaaien, maar ik hoop te vechten met Lando en Alex."