Michael Schumacher kwam als een nobody de Formule 1 binnen in 1991. De jonge Duitser mocht - na een cheque van 150.000 dollar en wat blufpoker - invallen voor Bertrand Gachot bij Jordan-Ford tijdens het Grand Prix-weekend van Spa-Francorchamps, 32 jaar geleden. De rest geschiedde.

Van het debuut zijn hieronder prachtige beelden bijeengeraapt met de groene 7UP-Jordan-bolide als eye catcher.

32 years ago, a young German racer by the name of Michael Schumacher started his first Formula 1 race...



And the world has never been the same since.#F1 #OnThisDay @schumacher pic.twitter.com/CtTJpn32Zs