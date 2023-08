Sainz spreekt criticasters tegen: Red Bull 'verdient' huidig F1-succes

De huidige heerschappij van het Formule 1-team van Red Bull zit vele fans en professionals in de sport niet lekker. Volgens sommige zwaarwegende meningen in en rondom de koningsklasse moet er door de leidende partijen ingegrepen worden om het speelveld gelijk te trekken, een scenario waar Ferrari-coureur Carlos Sainz niet blij mee zou zijn.

Met twaalf uit twaalf Grand Prix-overwinningen dit seizoen voor Red Bull Racing is het duidelijk dat de Oostenrijkse renstal momenteel alleen aan de top staat. Terwijl haar concurrenten alles op alles zetten om een stapje dichterbij te kunnen maken en de lichte daling van kijkcijfers volgens een aantal stemmen rondom de F1-wereld aan de uiterst sterke prestaties van het team te danken zijn, beginnen er steeds meer vragen te rijzen of het F1-kamp van de energiedrankjesgigant teruggefloten moet worden.

De suggestie om regelementen in te voeren dat Red Bull Racing weer stukken dichter bij haar concurrenten brengt, werd in het verleden al eerder door de F1 en de FIA toegepast. Zo kenden onder andere Mercedes én Ferrari dominante periodes in de koningsklasse, en zagen zij na een vernieuwing van de regels hun voorsprong op de rest in rook opgaan.

Maar een dergelijk scenario ziet Ferrari-coureur Carlos Sainz, die de haast onverslaanbare combinatie van Max Verstappen en zijn RB19-auto de sport momenteel ziet heersen, niet zitten. Volgens de Spanjaard en oud-teamgenoot van Verstappen verdient het Red Bull-kamp alle succes dat het team momenteel ervaart.

"Als ik zulke soort vragen gesteld krijg, probeer ik me altijd in de schoenen van de ander te plaatsen. Als mijn team zo sterk als Red Bull zou zijn, en ik het werk zou leveren dat Max (Verstappen) levert, dan zou ik niet willen dat de Formule 1 iets verandert, want ze verdienen het om in deze positie te zitten."

"Ze hebben gewoon een ontzettend goede auto gebouwd. En Max die presteert momenteel op een ontzettend hoog niveau. Totdat het tegendeel is bewezen, verdienen zij alle succes dat ze momenteel hebben. In deze sport heeft iedereen gelijke kansen, en ze domineren de sport op eerlijke wijze", concludeert Sainz.