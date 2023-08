Perez lacht na sterke vrijdag: "Het veld lijkt dicht bij elkaar te zitten"

In de schaduw van zijn teamgenoot Max Verstappen reed ook Sergio Perez een goede vrijdag op het circuit van Zandvoort. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur maakte geen foutjes, maar bleef wel iets achter. Desalniettemin was Perez een tevreden man en hij spreekt van een positieve dag.

Perez weet dat zijn teamgenoot Verstappen in Zandvoort in de volle belangstelling staat. Hierdoor kon de Mexicaan tijdens de eerste twee vrije trainingen redelijk buiten de schijnwerpers zijn rondjes rijden. Hij sloot de eerste vrije training af op de vierde tijd en noteerde in de tweede vrije training de zevende tijd. De verschillen waren echter zeer klein en dat zorgt dan ook niet voor paniek bij de Mexicaanse coureur.

Na afloop van de tweede vrije training keek Perez terug op zijn vrijdag. De Mexicaan was overwegend tevreden en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het was positief. Het veld lijkt wederom dicht bij elkaar te zitten. We hebben veel data verzameld. We hebben nagenoeg alle compounds gebruikt en die hebben we met veel brandstof in de auto uitgeprobeerd. Er is wat dat betreft genoeg informatie binnengehaald door ons. Aangezien het veld zo dicht bij elkaar zit, kijk ik uit naar de rest van het weekend."